Россия ведет большую геополитическую игру и ни в коем случае не выведет войска с Донбасса - Stratfor

Об этом говорится в отчете американской частной разведывательной компании Stratfor, передает Украинская правда.

Аналитики компании отметили, что для достижения своих целей Россия создала ряд квази-государств по периметру своей юго-западной границы – Абхазия и Южная Осетия в Грузии, Приднестровье в Молдове, а также "ДНР" и "ЛНР" в Украине. На всех этих территориях Россия удерживает свои войска для сдерживания Запада.

Читайте такжеРоссия начала самые масштабные военные учения 2015 года

Сейчас Кремль решил еще более усилить свои позиции, надолго разместив свои войска в Сирии. Кроме того, по данным Stratfor, вскоре может быть разморожен конфликт в Нагорном Карабахе, в результате чего анклав может перейти под контроль Азербайджана вместе с размещением там российских военных.

"От восточной Украины до алавитской Сирии и Нагорного Карабаха Россия, похоже, прилагает немало усилий чтобы укрепить свое присутствие в стратегических точках. Это будет недешевым начинанием, но геополитическая логика за такими шагами присутствует", – отметили эксперты.

В компании считают, что Сирия будет использована Россией как площадка для переговоров со США и давления на них, поскольку Вашингтон нуждается в помощи Москвы в борьбе против Исламского государства. Это поможет Кремлю отстаивать и остальные свои геополитические интересы.

"Независимо от хода переговоров, Россия не уберет свои войска из восточной Украины", – заверили в Stratfor, добавив, что эта территория является сейчас для Кремля приоритетной.

Американские аналитики уверены, что Москва будет удерживать эту территорию любой ценой.

"Если Украина попадет под значительное влияние или контроль западных сил, российский юго-западный фланг обнажится", – пояснили в компании.

При этом эксперты отметили, что Кремль хотел бы закрепиться по левому берегу Днепра, но не имеет достаточных для этого сил.

Кроме того, Россия манипулирует напряжением на востоке Украины, усиливая или ослабляя военные действия, чтобы влиять на Запад и Киев.

"Российская стратегия может быть недешевой, но она полностью рациональна с геополитической точки зрения. Россия слабеет изнутри, в то же время она противостоит сильной и возрастающей угрозе со стороны Соединенных Штатов на своем бывшем советском пороге", – подытожили в разведке.

По данным компании, на поддержание существования всех этих квази-государственных образований Россия тратит ежегодно около пяти миллиардов долларов – менее 3% своего бюджета на 2015 год, который составлял 206 миллиардов.