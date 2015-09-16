В "ДНР" заявили о фактическом окончании боев на Донбассе

Об этом сайтам боевиков заявил главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин.

«По факту мы видим уже окончание боевых действий, прямых боестолкновений. Сейчас мы видим, как Украина отменяет мобилизацию, проводится демобилизация, отводятся подразделения второго эшелона», - отметил он.

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При этом Пушилин подчеркнул, что украинские власти не афишируют изменение ситуации, "опасаясь недовольства радикально настроенных батальонов".

Ранее он заявлял, что в «ДНР» считают целесообразным начать обсуждение вопроса о переносе выполнения комплекса мер по урегулированию в Украине на 2016 год.