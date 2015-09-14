Спецслужбы США предотвратили угрозу безопасности Папы Римского - конгрессмен

Об этом сообщил в воскресенье председатель комитета по национальной безопасности палаты представителей конгресса Майкл Маккол, передает РИА Новости.

"Я очень обеспокоен. Секретная служба США проинформировала меня в закрытом режиме", — сказал он в эфире телекомпании Эй-би-си, когда его спросили, существуют ли поводы для беспокойства и угрозы со стороны "Исламского государства" в связи с предстоящим визитом.

"Мы очень пристально следим за угрозами в адрес Папы во время его пребывания в США. Мы предотвратили одну конкретную угрозу", — сказал он, не уточнив деталей.

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Маккол призвал "быть бдительными, чтобы обеспечить безопасность Папы в США".

Ранее УНИАН сообщал, что Папа Римский Франциск призвал католические приходы Европы открыть двери для беженцев, приняв по одной нуждающейся семье.