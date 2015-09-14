ООН считает, что одностороннее закрытие границ в ЕС ухудшит положение мигрантов

Об этом заявили в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), передают РИА Новости.

Заявление УВКБ ООН прозвучало накануне встречи Совета министров внутренних дел Евросоюза и сразу же после того, как Германия объявила об усилении контроля на границе.

"Недавние заявления о различных мерах пограничного контроля, сделанные рядом европейских стран, вызванные миграционным кризисом, лишь подчеркивают необходимость поиска всеобщего европейского ответа на проблему… УВКБ обеспокоено, что сочетание различных, односторонних мер может создать ситуацию, когда большое число беженцев, которые надеются получить в Европе защиту, гарантированную международным правом, окажутся в состоянии правовой неопределенности", — отмечается в документе, опубликованном на сайте УВКБ ООН в воскресенье.

Читайте такжеЧехия укрепит погранконтроль вслед за Австрией и Германией

По мнению УВКБ ООН, такой общий ответ Евросоюза на миграционный кризис должен основываться на создании эффективных центров по приему беженцев при поддержке всех заинтересованных сторон, включая УВКБ.

Такие центры обязаны должным образом помогать, регистрировать и досматривать мигрантов, которые приезжают из Греции, Италии и Румынии. Работа этих центров должна быть поддержана быстрым внедрением программы по переселению беженцев, которая была предложена Еврокомиссией. Мигранты должны быть перемещены в другие страны Евросоюза на основе честного механизма распределения.

Читайте такжеОрбан: Венгрия будет высылать беженцев обратно

Как сообщал УНИАН ранее, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что страны Евросоюза не должны обращать внимания на страну происхождения беженцев и должны принимать людей, бегущих от войны из Сирии и других горячих точек. По его словам, ни религия, ни убеждения, ни философия не могут быть спорными вопросами, когда дело доходит до беженцев.