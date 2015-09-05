Главы МИД Евросоюза выступают за создание в третьих странах центров по приему беженцев

Об этом говорится в совместном заявлении министров, распространенном 5 сентября в Люксембурге, где проходит неформальное заседание Совета ЕС, передает ТАСС. "Нам нужно обеспечить безопасность и (предоставление) гуманитарной помощи как можно ближе" к родине мигрантов, "создавая безопасные зоны и первоначальные центры по приему беженцев в третьих странах для начала процедуры запроса убежища", - подчеркивается в заявлении.

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"Еврокомиссии и странам-членам ЕС следует оперативно учредить в приграничных странах ЕС и, возможно, в соседних балканских странах центры по приему мигрантов, чтобы идентифицировать и регистрировать их до рассмотрения заявлений о предоставлении убежища. ЕС и страны-члены должны поддержать эти общие усилия предоставлением персонала и технической помощи", - отмечается в документе.

В нем также заявляется, что ЕС должен предпринять усилия для урегулирования конфликтов в соседних странах, бороться с террористами "Исламского государства". Кроме того, по мнению глав МИД, сообществу следует вместе с США и другими партнерами убедить такие страны, как Турция, Саудовская Аравия и Иран, в необходимости создания общей стратегии по миграции.

В Люксембурге проходит двухдневная неформальная встреча глав МИД 28 стран ЕС, посвященная главным образом миграционному кризису, который захлестнул сообщество. Помимо этого, в повестке дня европейских министров - ситуация на востоке Украины, отношения с Россией, ближневосточное урегулирование.