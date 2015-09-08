Еврокомиссия решила, что Польша должна принять 11,5 тысяч мигрантов

Согласно новому плану Европейской комиссии (ЕК), в целом страна должна предоставить временное убежище 11,5 тыс. мигрантов, передает Польское радио. Свой план Еврокомиссия представит завтра в Страсбурге. Он предусматривает принятие дополнительных 120 тыс. мигрантов, то есть вместе с майскими предложениями комиссия требует, чтобы в страны-члены Евросоюза прибыли всего 160 тыс. людей.

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Мигранты будут вынуждены остаться в стране, которая будет им определена и в которой они будут зарегистрированы. Проект ЕК предусматривает также создание устойчивой системы приема мигрантов на случай кризисных ситуаций. Страна может быть исключена из этой системы, если она внесет средства в специальный фонд. Польша выступает против принудительного распределения мигрантов среди стран ЕС.

Между тем, ЕК выделила 9 млн евро экстренного финансирования Венгрии и Австрии для преодоления миграционного кризиса. Об этом говорится в официальном сообщении, передает "ЕвроПравда". Средства выделены из Фонда убежища, миграции и интеграции.

В частности, 7 сентября Австрия получила 5 млн евро в ответ на запрос о дополнительном финансировании, поданный в конце июля. Ожидается, что средства будут потрачены на принятие 1270 новоприбывших искателей убежища, а также увеличение административного потенциала, чтобы справиться с ростом ходатайств о предоставлении убежища.

8 сентября Еврокомиссия выделила 4 млн евро Венгрии в ответ на запрос о финансировании, поданный в середине августа. Средства будут потрачены на улучшение инфраструктуры существующих приемных центров, а также закупку дополнительного оборудования и материалов.