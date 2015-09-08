Боевики ИГ похитили 127 детей, из которых в спецлагерях будут готовить террористов-смертников

Террористы группировки "Исламское государство" (ИГ) за последние несколько дней похитили в городе Мосул на севере Ирака 127 детей, сообщает ТАСС со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

"В течение последних нескольких дней террористы ИГ похитили в Мосуле 127 иракских детей в возрасте от 11 до 15 лет, - заявил пресс-секретарь Демократической партии Курдистана (ДПК) Саида Мамузини.

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По данным ДПК, детей поместили в специальные лагеря, где "их обучают обращению с оружием и ведению террористических операций, внедряя в их сознание экстремистскую идеологию ваххабизма".

По свидетельству вождя одного из суннитских племен в иракской провинции Анбар шейха Халеда Авада аш-Шабани, террористическая группировка ИГ занимается активной вербовкой в свои ряды местных детей, из которых потом готовит смертников. Учебные лагеря для малолетних террористов существуют в сирийской провинции Ракка и в иракской - Анбар, сообщил также шейх.