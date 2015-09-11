Die Zeit: Новая война Путина

Об этом пишет Михаэль Туманн в своей статье «Новая война Путина», опубликованной на сайте газеты Die Zeit.

Владимир Путин, похоже, собирается сделать Россию полноценной участницей войны в Сирии – с помощью увеличения количества поставок оружия и инструкторов для существенно пострадавшего режима Башара аль-Асада. Соединенные Штаты протестуют, министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Москву не упустить возможность решения конфликта из-за вооружения. Но Москва видит все по-другому. С точки зрения России, именно сейчас появилась возможность помочь старому союзнику Асаду и, таким образом, совершить решающий поворот в войне. Это не даст Сирии погрузиться в хаос еще больше.

Что именно поставляет Россия, Кремль умалчивает, но об этом говорят независимые российские СМИ и сирийская оппозиция. Недавно были замечены дроны типа Пчела 1-T, ультра-современные бронетранспортеры БТР-82 А, которые находятся в распоряжении российской армии только с 2013 года, и боевые самолеты. На видео слышны голоса российских солдат в Сирии. США заявляют, что российские военные строят жилые единицы вблизи побережья Сирии, а транспортные самолеты постоянно привозят в Сирию дополнительные материалы.

Для Кремля предупреждения Запада – просто "истерия". Они знают, что Москва в течение многих лет поддерживает «законное правительство Сирии». Однако, также независимые российские наблюдатели видят изменения в политике Путина в отношении Сирии. Журналист и эксперт по безопасности Александр Гольтц говорит, что «Кремль рискует, втянуть Россию в еще один изнурительный конфликт». В дополнение к войне в Украине.

У президента России свои собственные расчеты. После ядерной сделки с Ираном, он считает, что положение иранцев и россиян в Сирии укрепилось. Обе страны противостоят независимой сирийской оппозиции, боевикам ИГ и другим джихадистам, иногда также курдам – и всеми силами поддерживают сирийского диктатора Асада. Теперь у Путина есть шанс возродить старую идею: «анти-террористическую войну». После 11 сентября 2001 года, Путин предложил тогдашнему президенту США Джорджу Бушу совместно бороться с исламскими джихадистами по всему миру. Буш, как известно, пошел своей роковой ошибочной дорогой. Через три недели, Путин намерен предложить Генеральной Ассамблее ООН создание нового антитеррористического альянса, который, прежде всего, будет бороться с бойцами ИГ в Сирии. В течение многих недель Путин пытается привлечь в поддержку этой идеи Соединенные Штаты, Иорданию, Египет, Турцию и Саудовскую Аравию.

Эту идею нельзя назвать в корне неправильной. Конечно, было бы разумно, если бы мировые и региональные державы, наконец, совместно и слаженно боролись против эскадронов ИГ. Но не так, как планирует Путин: с Асадом и с российскими войсками на стороне боевиков режима. С террором ИГ или без него, Асад – основная причина сирийской войны. Он до такой степени терроризировал сирийский народ артиллерийскими обстрелами, бочковыми бомбами, бомбардировками с воздуха и ядовитым газом, что теперь миллионы сирийцев бегут из страны. Его многолетняя война против своего народа позволила террористам ИГ проникнуть в страну. Тот, кто думает, что Асад может помочь эффективно бороться с ИГ, либо не имеет ни малейшего представления о Сирии, – либо у него другие мотивы.

Для Владимира Путина Сирия является идеальным стратегическим полем для маневров, на котором он может достичь сразу нескольких целей. Он может показать себя единомышленником иранцев, чтобы Тегеран после ядерной сделки не сблизился с Западом. На мировой арене он может выступать в качестве идейного вдохновителя нового антитеррористического альянса. Он может повысить стратегическое значение России, в том числе постоянное военное присутствие всех трех видов вооруженных сил в Средиземном море. В случае необходимости, он может помочь поддерживать сирийскую войну на протяжении многих лет. С последствиями – в виде беженцев и дестабилизации – сейчас приходится справляться не России, а Ближнему Востоку и Европе.

И то, что ЕС сосредоточил свое внимание на миллионах беженцев, а не на Украине, возможно, является не таким уж нежелательным побочным эффектом для Путина. У такой гибридной войны на истощение еще много побочных эффектов.