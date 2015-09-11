Россия предупредила авиаперевозчиков о военных учениях у берегов Сирии

Об этом свидетельствует извещение для пилотов (так называемое NOTAM), доступное в базе Федерального управления гражданской авиации США (FAA), передает РБК.

Из документа следует, что учения российского Военно-морского флота (ВМФ) проходят между 8 и 17 сентября, примерно в 70 км от сирийского порта Тартус. Там расположен единственный зарубежный пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.

Извещение за номером A1105/15 относится к авиаузлу LCCC — так в системе ИКАО обозначается аэропорт столицы Кипра Никосии. В нем говорится, что военные учения российского флота ожидаются в районе с радиусом около 41 км. Центр района учений находится между берегами Кипра и Сирии, примерно в 70 км к западу от Тартуса.

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В ходе учений будут произведены испытательные стрельбы ракет, указано в NOTAM, поэтому опасная для полетов зона простирается от поверхности моря до эшелона 660 (около 20,1 км). Кроме того, аналогичное извещение за номером A1106/15 сообщает об учениях российского флота в том же районе Средиземного моря с 30 сентября по 7 октября 2015 года.

В начале 2013 года Россия провела первые со времен СССР масштабные учения флота у берегов Сирии. После этого проводилось еще несколько подобных учений.

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Ранее УНИАН сообщал, что Россия подтвердила оказание военно-технической помощи Сирии и присутствие в стране российских военных специалистов - «строго в рамках международного права». Источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами сообщили, что «на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию нескольких партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков “Урал” и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски личного состава сирийской армии».

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Также, в отчете американской частной разведывательно-аналитическойкомпании Stratfor отмечается, что россияне строят на сирийском аэродроме базу для своих дальнейших операций. Строительство ведется по всей территории аэропорта, на месте старых построек возводятся новые. Также вдоль всей восточной взлетно-посадочной полосы видны следы земляных работ, цель которых – приспособить ее к приему тяжелых транспортных самолетов.