Премьер Турции поклялся "уничтожить" курдских сепаратистов

Это заявление он сделал после того, как в результате их нападения в воскресенье погибли 16 турецких военных, сообщает радио "Свобода". Как сказал он в телевизионном обращении, "горы нашей страны не могут оставаться в руках террористов".

Читайте такжеЭрдоган: Турция будет продолжать спецоперации против курдских боевиков

Военные, со своей стороны, заявили, что осуществили удары по 23 позициям сепаратистов в горах вдоль границы с Ираком, где они имеют свои базы.

В воскресенье, 6 сентября, группировки "Рабочая партия Курдистана" взяла на себя ответственность за нападение на турецких военных в провинции Хаккари, неподалеку от границ с Ираном и Ираком. Военное крыло группировки, так называемые "Силы народной самообороны", заявил, что в результате нападения погибли 15 турецких солдат и было захвачено значительное количество оружия. Позже турецкие военные подтвердили гибель 16 своих коллег и ранения еще не менее шести.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступив на телевидении после нападения, заявил, что две бронемашины военных, которые осуществляли зачистку боевиков в районе Юксекова провинции Хаккари, были подорваны на минах. В другом выступлении в тот же день он пообещал принять новую стратегию в "борьбе с терроризмом" и заверил, что власти страны будут действовать решительно. По его словам, с июля этого года уже ликвидированы около 2 тыс. курдских боевиков-сепаратистов.