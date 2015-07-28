Эрдоган: Мирные переговоры с курдами невозможны

Он призвал парламент страны воздержаться от контактов с террористической, по его словам, группировкой.

Эти комментарии главы правительства последовали за недавним обстрелом турецкой авиацией тренировочных лагерей курдов на территории северного Ирака, сообщает Русская служба ВВС.

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Это было сделано из-за того, что, по мнению турецких властей, активисты партии предприняли серию нападений на турецких полицейских и военнослужащих.