Эрдоган: Мирные переговоры с курдами невозможны
18:51, 28 июля 2015Мир
1121 0
Переговоры о мире с активистами Курдской рабочей партии невозможны, заявил премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
REUTERS
Он призвал парламент страны воздержаться от контактов с террористической, по его словам, группировкой.
Эти комментарии главы правительства последовали за недавним обстрелом турецкой авиацией тренировочных лагерей курдов на территории северного Ирака, сообщает Русская служба ВВС.
Читайте такжеТурция разрешила США использовать одну из авиабаз против боевиков ИГ
Это было сделано из-за того, что, по мнению турецких властей, активисты партии предприняли серию нападений на турецких полицейских и военнослужащих.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter