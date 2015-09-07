Еврокомиссия выделит 500 миллионов евро на помощь фермерам

Такое решение было принято на встрече министров сельского хозяйства стран ЕС, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". "Речь идет о пакете финансовой помощи фермарам, которая будет способствовать стабилизации рынка и улучшению системы товарооборота", - заявил пресс-секретарь Еврокомиссии в Брюсселе.

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Кроме того, выделенные средства помогут фермерам найти новые возможности для экспорта своей продукции. Таким образом министры сельского хозяйства стран ЕС стремятся помочь производителям пережить падение цен на молоко.

Около 6 тыс. фермеров с 2 тыс. единиц сельскохозяйственной техники собрались сегодня на забастовку в Брюсселе в квартале, где расположены институты Евросоюза. После полудня забастовка переросла в столкновения с полицией.

Большинство из фермеров прибыли из Германии, Бельгии и Франции. Фермеры требуют немедленной помощи, поскольку стремительно теряют свой доход. Закупочные цены на молоко в ЕС упали примерно на 30-40%. По данным информагентства dpa, большинство из 80 тыс. производителей молока в Германии находятся на грани банкротства.

Фермеры несут миллионные убытки из-за продуктового эмбарго России, введенного в отношении стран ЕС, а также из-за падения спроса на молочную продукцию в Китае и окончания действия квот на молоко, которые имели целью сдерживание предложения этой продукции на рынке.