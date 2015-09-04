В Париже состоялся многотысячный "тракторный" протест фермеров (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным организаторов акции протеста, лозунгом которой стало "Франция не оставляй своих крестьян на произвол судьбы!", количество тракторов превысило 1700.

Отмечается, что многие участники акции прибыли в Париж не на тракторах, а автобусами или поездами.

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"Помощь крестьянам из бюджетов разных уровней должна вырасти в течение трех лет на 350 млн евро ежегодно. Кроме того, из крестьян снимут финансовое бремя социальных отчислений объемом 85 миллионе евро. Также в этом году их могут освободить от возврата долгов банкам", - заявил премьер.

Вальс сказал фермерам, что они "имеют поддержку страны".

Как сообщал УНИАН, ранее фермеры проводили протесты, требуя, чтобы правительство надавило на крупные торговые сети и мясоперерабатывающие предприятия, заставив тех увеличить закупочные цены на говядину, свинину и молочные продукты.