В центре Брюсселя забастовка фермеров переросла в столкновения с полицией

Противостояние обострилось во второй половине дня. На площади Шумана в то время находились несколько сотен фермеров и около 150 тракторов, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на портал RTBF.

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Протестующие бросали в полицию яйца и жгли шины. На отдельных фото видно, как в сторону полиции летят кирпичи и дымовые шашки. В ответ полиция применяла водометы против особо агрессивных протестующих.

Как сообщается, во время столкновений были ранены двое полицейских: одного госпитализировали с травмой ноги, другому помощь оказали прямо на месте.

Задержаний в связи с столкновениями не было.

Как сообщалось, 7 сентября тысячи недовольных европейских фермеров с тракторами заблокировали улицы Брюсселя. Таким образом они выражали протест против низких закупочных цен на свою продукцию.