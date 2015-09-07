Тысячи разгневанных фермеров на тракторах добрались до Брюсселя (фото)

В акции у штаб-квартиры Европейского союза, где министры сельского хозяйства вскоре должны обсудить сложившуюся ситуацию, участвуют в основном бельгийские, французские и немецкие фермеры, сообщает Русская служба ВВС.

Сочетание нескольких факторов, среди которых изменение пищевых привычек европейцев, уменьшение спроса со стороны Китая и российское эмбарго на ввоз продуктов из ЕС, привело к существенному падению цен на говядину, свинину и молоко. В результате упали и доходы фермеров.

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Некоторые протестующие требуют возвращения системы квот на производство или более активной помощи от правительства.

На прошлой неделе аналогичную акцию протеста провели французские фермеры, пригнав в Париж 1300 тракторов.

Летом они также провели целую серию акций протеста против снижения своих доходов, в том числе завалив навозом улицы некоторых городов, а также просто перекрыв улицы и площади, а также доступ к популярному среди туристов замку Мон-сен-Мишель на севере Франции.