Франция присоединится к авиаударам по "Исламскому государству" в Сирии

Об этом заявил французский президент Франсуа Олланд. "Я попросил министра обороны начать разведывательные полеты над Сирией с завтрашнего дня, что позволит нанести удары по "Исламскому государству", - сказал Франсуа Олланд, передает ZN.UA со ссылкой на Bloomberg.

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При этом Франсуа Олланд исключил отправку французских войск в Сирию и Ирак. "Это нереально. В Ираке иракцы должны осуществлять такие операции. В Сирии - это сирийская оппозиция и региональные силы, которые должны взять на себя эту ответственность", - добавил он.

В 2011 годув Сирии начались антиправительственные протесты, которые переросли в гражданскую войну. Со времени начала военного конфликта в стране уже погибли более 230 тыс. людей. Значительные территории страны больше не находятся под контролем властей, а в недавнем рейтинге Сирию признали самой опасной страной мира.