Количество преступлений против мусульман в Лондоне увеличилось на 70%

Количество исламофобских атак против мусульман Лондона возросло на 70%.

Об этом свидетельствуют данные лондонской полиции, пишет Европейская правда со ссылкой на британское издание The Independent.

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В частности, статистика фиксирует в целом 816 исламофобских преступлений на почве ненависти за 12 месяцев по состоянию на июль 2015 года.

Для сравнения - за аналогичный период 2013-2014 годов было зафиксировано 478 подобных инцидентов.

В общем расистские и религиозные преступления на почве ненависти в Лондоне увеличились на 27% - полиция насчитала 13,007 инцидентов.

Наихудшая ситуация, по словам полиции, в районах Вестминстер (54 исламофобских преступления) и Ламбет (40 инцидентов).