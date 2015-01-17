Мусульмане протестуют против Charlie Hebdo

В пакистанском городе Карачи полиция применила дубинки, водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать 200 демонстрантов, почти все из которых были студентами, связанными с религиозной партией «Джамаат-е-Ислами», сообщает радио "Свобода". Во время этих столкновений пострадали по меньшей мере трое человек, включая фотографа французского информагентства AFP.

Читайте такжеПремьер Турции: публикация карикатур на пророка Мухаммеда является провокациейСтолкновения между протестующими и полицией произошли и в Иордании. Они начались после того, как правоохранители помешали демонстрантам провести марш к посольству Франции в Аммане.

Уличные демонстрации против публикации Charlie Hebdo прошли также в Алжире, Сирии, Индии, на Филиппинах. Протестовали и палестинцы в Иерусалиме.

В первом номере Charlie Hebdo, который вышел после убийства исламистами на прошлой неделе 12 сотрудников журнала, пророк Мухаммед заливается слезами и говорит: «Je suis Charlie» (я Шарли). Фраза «Je suis Charlie» стала лозунгом солидарности с 12 жертвами Charlie Hebdo, которых застрелили исламистские боевики.