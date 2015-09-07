В Германии в 2 лагерях для мигрантов произошел пожар, не исключают поджог (фото)

Об этом сообщает издание Welt.de, пишет Европейская правда.

В частности из-за пожара в приюте для беженцев в городе Роттенбург (федеральная земля Баден-Вюртемберг) загорелись около половины из 56 жилых блоков.

В результате возгорания пострадали 5 человек. 2 из них получили травмы ног, выпрыгнув из окна. Еще трое отравились дымом.

Читайте такжеНа вокзале в Будапеште произошли стычки мигрантов с полицией

Четверо пострадавших были доставлены в больницу. В целом в помещениях проживало около 80 беженцев. Все они были переселены.

Как отмечается, еще один пожар случился в городе Эбелебен (Тюрингия). Огонь уничтожил три жилых блока, в которых должны были разместить беженцев.

В настоящее время причины пожара остаются невыясненными. Однако правоохранительные органы не исключают поджога.