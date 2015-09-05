СМИ: в обмен на помощь в борьбе с исламистами в Сирии, Кремль может потребовать уступок по Украине

В частности, российские военные участвуют в боевых действиях в районе города Латакия на стороне сирийского президента Башара Асада, пишет "Новая газета". Указывается, что еще 12 августа повстанческий сайт Syria.net утверждал, что российские военные советники командуют обороной Латакии. 21 августа в интернете были опубликованы фотографии большого десантного корабля "Николай Фильченков", проходящего к югу через Босфор с военной техникой на палубе.

Читайте такжеСША внимательно следят за сообщениями о российских военных в Сирии - Белый домА уже 31 августа израильский сайт Ynet опубликовал данные анонимных источников в западных дипломатических кругах, согласно которым Россия начинает операцию по прямой военной поддержке режима Башара Асада и перебросила в страну технику, включая истребители и штурмовые вертолеты. Тогда же официальная сирийская газета "Аль-Ватан" сообщала, что Россия планирует построить военную базу в городе Джабла к югу от Латакии - в дополнение к уже имеющемуся в распоряжении российских военных пункту военно-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

Между тем, в социальных сетях появились фотографии, сделанные сирийскими повстанцами: на них запечатлены истребители на боевом задании, похожие на российские. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает участие российских ВВС в конфликте в Сирии, а официальные представители НАТО пока никак не комментируют эту информацию.

Издание отмечает, что ситуация вокруг российского военного присутствия в Сирии технически напоминает начало гибридной войны на территории Украины. К тому же параллельно с первой информацией о появлении российского корпуса в Сирии наблюдатели зафиксировали резкую деэскалацию конфликта на Донбассе.

Издание подчеркивает, что вмешательство в военный конфликт на Ближнем востоке означает, что Россия готова выйти к своим "западным партнерам" с новой инициативой. Москва, у которой, в отличие от Вашингтона, нет противодействия со стороны общественного мнения и Конгресса, берет на себя уничтожение "Исламского государства". Россия формирует новую военную коалицию против исламистов, снабжая ее средствами разведки, авиацией и обеспечивая стратегическое командование. В качестве ударной силы для наземных операций могут быть использованы армейские подразделения Ирана. Взамен Россия требует уступок в вопросе разрешения конфликта в Украине, сворачивания режима санкций и возвращения страны в клуб западных держав, сражающихся с глобальными угрозами, такими как терроризм. Издание допускает, что именно с таким пакетом предложений президент России может отправиться в Нью-Йорк 15 сентября на заседание Генассамблеи ООН.

"Если план окажется успешным хотя бы отчасти, российские власти получат все, о чем они могли мечтать. Нормализацию отношений с Западом, перспективу переговоров о статусе Крыма. И одновременно демонстрацию силы России в мире: в отличие от нерешительных западных демократий Россия способна атаковать террористов даже на Ближнем востоке. Гордость за страну вытянет рейтинг поддержки президента на новые высоты", - пишет издание, и добавляет, что "есть дежавю: кажется, риски от такой игры никто до конца не просчитал".