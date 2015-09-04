Путин: Асад готов поделиться властью и провести парламентские выборы

Об этом Путин сказал, выступая во Владивостоке на Восточном экономическом форуме, сообщает Европейская правда по информации Reuters.

Россия вместе с Ираном была и остается союзником Асада в войне, которая бушевала в Сирии четыре с половиной года и унесла четверть миллиона жизней.

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Москва ясно дала понять, что не хочет видеть свержение Асада и призвала его зарубежных противников, включая Соединенные Штаты и Саудовскую Аравию, сотрудничать с Дамаском в борьбе с "Исламским государством".

"Мы действительно хотим создать некую международную коалицию для борьбы с терроризмом и экстремизмом", - сказал Путин, добавив, что он говорил с президентом США Бараком Обамой по этому вопросу.

"Мы также работаем с нашими партнерами в Сирии. В общем, есть понимание, что это объединение усилий в борьбе с терроризмом должно идти параллельно определенным политическим процессам в самой Сирии. И сирийский президент согласится со всем вплоть до проведения досрочных выборов, скажем, парламентских и налаживание контактов с так называемой здоровой оппозицией, привлекая ее к правительству", - сказал Путин.

Москва хочет, чтобы проведение авиаударов коалиции под руководством США по позициям "Исламского государства" координировалось с сирийской и иракской армиями, а также курдскими силами.

Ранее ряд ведущих западных СМИ сообщили, что российские войскавоюют на стороне армии президента Башара Асада.