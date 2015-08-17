Воздушный патруль НАТО перехватил российский самолет-разведчик у границ Латвии

15:46, 17 августа 2015
Мир
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Воздушный патруль НАТО перехватил сегодня у границ Латвии российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20. 

/bubbahop

Об этом говорится в сообщении в Twitter латвийских Национальных вооруженных сил.

"Самолеты воздушной полиции 17 августа перехватили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, вблизи границы Латвии, самолет Вооруженных сил Российской Федерации Ил-20", - говорится в сообщении.

Напомним, военные корабли и самолеты РФ с началом конфликта в Украине и обострением отношений между Западом и РФ все чаще фиксируют вблизи воздушных и морских границ Балтии.

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