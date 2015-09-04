В России хотят обязать водителей соглашаться на донорство органов

Российской Госдуме предложили рассмотреть поправки, обязывающие законодательно закрепить в водительском удостоверении отметку о согласии на донорство органов.

Автором инициативы выступил член Общественной палаты России Шамиль Ганцев, сообщает РБК.

"По словам общественника, около 10 тысяч россиян нуждаются в трансплантации органов, но в 2014 году было проведено всего 1,5 тысячи таких операций. Смертность в очереди ожидающих трансплантации составляет 60%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время российский закон "О трансплантации органов и (или) тканей человека" устанавливает презумпцию согласия на посмертное донорство органов и тканей. Это означает, что врачи имеют право изымать органы для пересадки, в случае если погибший или его близкие не заявили о своем несогласии.

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"В апреле 2015 года Минздрав разработал проект нового закона о донорстве. В числе нововведений — разрешение посмертного изъятия органов у детей с согласия родителей", - резюмирует автор статьи.