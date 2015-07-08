Российские депутаты хотят признать крымских сепаратистов "жертвами репрессий Украины"
В Госдуме РФ предлагают признать сепаратистов украинской АР Крым "жертвами политических репрессий".
Соответствующий законопроект зарегистрирован 7 июля депутатами во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, сообщает Украинская правда.
Действие уже действующего закона о политрепрессиях в СССР предлагается распространить на жителей Крыма, которые "подверглись репрессиям со стороны властей за свои политические убеждения".
Хронологически зарегистрированные правки охватывают весь период после провозглашения независимости Украиной в 1991 году до незаконной аннексии Крыма Россией в 2014-ом.
Под российскую "реабилитацию" должны попасть те, кто посягал на целостность Украины, что в версии РФ называется "призывами и действиями, направленными на воссоединение территории Республики Крым с РФ".
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Как известно, в Украине расследуется ряд уголовных дел против крымских сепаратистов и коллаборационистов, во главе с Сергеем Аксеновым и Владимиром Константиновым.
Также ГПУ расследует дела против крымских судей и правоохранителей, которые изменили присяге Украине и работают на оккупационный режим.