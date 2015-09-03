Глава Европарламента допустил, что миграционный кризис может расколоть ЕС

Об этом заявил председатель Европарламента Мартин Шульц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Брюсселе, передает "ЕвроПравда". "Шенгенское соглашение под угрозой и это совершенно ясно. Если не решить эту проблему, то угроза для свободного передвижения будет только расти", - заявил он.

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При этом основной проблемой, по его словам, является не наплыв мигрантов, который может помешать свободному передвижению, а отсутствие солидарности ради принятия общих правил решения кризиса. "Сейчас мы видим эгоизм, вместо совместного европейского подхода", - сказал он, напомнив как 2 месяца назад европейские лидеры целую ночь обсуждали перераспределение всего 40 тыс. мигрантов.

"Будем честны, сейчас решающий момент для ЕС. Если мы не ответим на этот вызов, если не будет совместного решения, углубление раскола является риском, который нельзя исключать", - заявил председатель Европарламента.

Кроме этого, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер намерен предложить странам ЕС распределить 160 тыс. мигрантов, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Брюсселе. По словам еврочиновников, свое предложение Жанк-Клод Юнкер объявит во время обращения к Европарламенту в Страсбурге на следующей неделе.

Ожидается, что большинство мигрантов, которых будет предложено распределить, сейчас находятся в Италии, Греции и Венгрии.