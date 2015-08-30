В Греции и Италии могут создать приемные центры для мигрантов

В данных центрах будет проводиться обязательное снятие отпечатков пальцев и регистрация всех мигрантов, прибывающих в Европу, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Они также считают, что Евросоюз также должен создать список "безопасных стран", мигрантов из которых можно будет незамедлительно репатриировать.

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Ранее министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус назвал отношение некоторых европейских стран к мигрантам позорным и осудил те страны-члены ЕС, которые отказываются брать к себе беженцев.

Через две недели должно пройти совещание министров ЕС, где будет обсуждаться усугубляющийся кризис вокруг миграции.

Как сообщал УНИАН ранее, Генеральный секретарь Организации объединенных наций Пан Ги Мун призвал международное сообщество найти "коллективное политическое решение" в ситуации с беженцами из Северной Африки и Ближнего Востока.