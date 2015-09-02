BBC: Тысячи новых мигрантов прибыли в Грецию (фоторепортаж)

Два судна, на борту которых были более 4,4 тыс. людей, прибыли в порт Пирей, недалеко от Афин, сообщает ВВС Украина.

Греческое правительство готовится к международным переговорам по действиям в ситуации, когда к берегам страны постоянно прибывают тысячи людей с другой стороны Средиземного моря.

По данным Frontex, агентства ЕС по контролю границ, только за прошедшую неделю на территорию Греции попали 23 тыс. мигрантов.

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От начала года в Грецию прибыло более 160 тыс. людей. Это уже превышает общие показатели прошлого года.

Правительство заявило, что у него нет достаточно ресурсов для того, чтобы заботиться о стольких новоприбывших, однако общественные активисты настаивают, чтобы власть прилагала больше усилий.

Во вторник президент Греции Прокопис Павлопулос в телефонном разговоре с французским коллегой Франсуа Олландом заявил, что ситуация с мигрантами должна обсуждаться на самом высоком уровне в Евросоюзе.