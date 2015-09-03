Мигранты штурмовали поезд на вокзале в Будапеште
После того как полиция пропустила мигрантов к зданию вокзала Келети в Будапеште, толпы людей принялись штурмовать поезд.
Полиция отступила от главного входа вокзала без единого слова, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание HVG.hu.
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Кроме того, руководство венгерской железной дороги заявило об отмене на неопределенный срок поездов в западном направлении, однако это не остановило мигрантов. Они бросились на штурм поезда, который отбывал с одной из платформ, они пытались запрыгнуть сами и проталкивали в окна детей.
Однако когда в толпе прошел слух, что поезд следует в Румынию, большинство мигрантов сошли.
По какой причине полиция решила допустить мигрантов в здание вокзала, не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Будапеште закрыли вокзал Келети, чтобы помешать мигрантам, направляющимся в Австрию и Германию. Позже вокзал открыли, однако его охраняла полиция, которая проверяла документы. При этом сотни мигрантов оставались под зданием, требуя пустить их в Германию.