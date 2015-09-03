Мигранты штурмовали поезд на вокзале в Будапеште

11:38, 03 сентября 2015
Мир
2169 0

После того как полиция пропустила мигрантов к зданию вокзала Келети в Будапеште, толпы людей принялись штурмовать поезд.

REUTERS

Полиция отступила от главного входа вокзала без единого слова, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание HVG.hu. 

Читайте такжеВенгрия остановила железнодорожное сообщение со странами Запада из-за мигрантов (фото)

Кроме того, руководство венгерской железной дороги заявило об отмене на неопределенный срок поездов в западном направлении, однако это не остановило мигрантов. Они бросились на штурм поезда, который отбывал с одной из платформ, они пытались запрыгнуть сами и проталкивали в окна детей.

Однако когда в толпе прошел слух, что поезд следует в Румынию, большинство мигрантов сошли.

По какой причине полиция решила допустить мигрантов в здание вокзала, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Будапеште закрыли вокзал Келети, чтобы помешать мигрантам, направляющимся в Австрию и Германию. Позже вокзал открыли, однако его охраняла полиция, которая проверяла документы. При этом сотни мигрантов оставались под зданием, требуя пустить их в Германию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter