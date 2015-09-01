В Будапеште закрыли вокзал из-за наплыва мигрантов (фото)

Это один из крупнейших вокзалов венгерской столицы, через который мигранты, преимущественно из Сирии, направлялись на запад Европы, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание HVG.hu.

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Как сообщается, вокзал закрыли в 9.00, а пассажиров попросили покинуть здание. Само здание окружил полицейский кордон.

Вместе с тем до тысячи беженцев остаются под зданием вокзала.

При этом сообщается о стычках, которые время от времени вспыхивают в толпе. Драки возникают, в частности, за билеты на поезда, которые продают перекупщики.

Кроме того, мигранты отказывались покинуть здание вокзала после соответствующего объявления и скандировали требования пустить их в Германию.

Накануне нескольким сотням мигрантов все же удалось сесть на поезда в Австрию и Германию.Однако около 300 мигрантов, оказавшиеся в понедельник в поезде Будапешт-Вена, были высажены на границе с Австрией.