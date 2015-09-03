Венгрия остановила железнодорожное сообщение со странами Запада из-за мигрантов (фото)

Утром несколько сотен мигрантов ворвались в главный вокзал Будапешта, когда полиция после двухдневного блокирования открыла железнодорожную станцию, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". Однако перевозчик объявил, что железнодорожное сообщение со странами Западной Европы будет остановлено "на неопределенный срок".

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"Из соображений безопасности железнодорожных путешествий компания решила, что до дальнейшего уведомления прямое железнодорожное сообщение между Венгрией и Западной Европой не будет предоставляться", - говорится в заявлении венгерской железной дороги.

Как сообщалось, в понедельник венгерские власти неожиданно позволили тысячам мигрантов садиться на поезда в Австрию и Германию. Тогда в ночь на 1 сентября в Мюнхен прибыли более 2,5 тыс. мигрантов, преимущественно поездами из Венгрии. Только в августе в Венгрию прибыло более 50 тыс. мигрантов.

Однако уже во вторник после обеда уезжать с вокзала Келети в Будапеште запретили всем пассажирам, которые не имели визы в страны ЕС. С тех пор на вокзале находится около 2 тыс. мигрантов. 1 сентября они устроили демонстрацию перед железнодорожным вокзалом, требуя разрешить им ехать в Германию.