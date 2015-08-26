Венгрия может привлечь армию для сдерживания потока мигрантов

Планируется, что армия будет обеспечивать контроль над границей страны с Сербией, через которую нелегальные мигранты попадают в Евросоюз, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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По словам Золтана Ковача, любое решение об использовании армии должно базироваться на решении парламента, который рассмотрит этот вопрос на следующей неделе. "Правительство Венгрии и Совет национальной безопасности... обсудили вопрос, как можно использовать армию, чтобы помочь защитить границу Венгрии и ЕС", - сказал спикер.

Как отметил глава венгерской полиции Кароль Папп, с 5 сентября Будапешт отправит для охраны границы дополнительно 2106 полицейских. Сейчас в охране границы задействованы более тысячи полицейских.

Возведение стены на границе с Сербией пока не помогло сдержать поток мигрантов. Венгерская полиция сообщила о рекордном количестве мигрантов, которое прибыло в страну за день, во вторник, 25 августа, правоохранители зафиксировали 2533 мигранты, 24 августа цифра была несколько ниже - 2093 мигранта.