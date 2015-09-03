Чехия открыла мигрантам свободный проезд в Германию

Об этом заявила официальная представительница чешской полиции Екатерина Рендлова, передает украинская редакция "Немецкой волны". "Мы предоставим им свободу передвижения при условии, что они в течение семи дней покинут территорию нашей страны, и проведем их на вокзал", - сказала она.

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До сих пор мигрантов из Сирии задерживали в Чехии и переправляли в центры временного содержания. Оттуда, согласно дублинскому соглашению, они должны были вернуться в Венгрию. Это соглашение предусматривает, что ответственность за предоставление убежища несет страна, в которой мигрант впервые оказался на территории ЕС.

Однако, как заявляет чешская власть, Венгрия уже в течение длительного времени отказывается принимать "своих" мигрантов обратно, поэтому задерживать их на территории Чехии "глупо и неэффективно", считают в Праге. А поскольку Германия заявила о своей готовности принимать мигрантов из Сирии, то в ближайшее время на свободу выйдут и ранее задержанные сирийцы, которые находятся в центрах временного содержания.