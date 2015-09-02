"Каратели" и "бендеровцы" не помогли: россиян стали больше волновать коррупция и рост цен, чем война в Украине

По данным социологического опроса Левада-Центра, 78% респондентов назвали инфляцию рубля главной насущной проблемой. В тройку лидеров также входят бедность (42%) и рост безработицы (36%), пишет РБК.

Опрос проводился на протяжении 21-24 августа в 134 населенных пунктах 46 регионов России. Было опрошено 1600 человек старше 18 лет.

Респондентов также беспокоили экономический кризис и упадок промышленности (по 32%), а также падения рубля (27%).

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По сравнению с февралем этого года, война на Донбассе и санкции Запада интересуют россиян меньше. В то же время вопросы коррупции вошли в пятерку списка самых серьезных проблем (29%).

По словам эксперта Левада-Центра Марины Красильниковой, такие показатели нельзя назвать неожиданными. «Все укладывается в ожидаемые тренды: ухудшение оценок как личного положения, так и экономической политики государства», - говорит она.

«По мере нарастания материальных проблем возвращается потребность предъявить кому-то претензии. Коррупция и взяточничество всегда оказываются в центре внимания, когда снижается уровень жизни», — объясняет эксперт

Также эксперт отметила, что при дальнейшем росте экономических проблем, конфликт на Донбассе может служить объяснением провалов в экономике.

Опрос показал, что в сравнении с мартом этого года количество недовольных экономической политикой правительства возросло. 37% респондентов оценили политику как "плохую".

По словам Красильниковой, недовольство деятельностью правительства нарастало с 2010 года, но война на Донбассе выровняла ситуацию.