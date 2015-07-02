Министр обороны Британии предлагает бить по "Исламскому государству" и в Сирии

До сих пор Королевские ВВС участвовали в авиаударах коалиции по позициям джихадистов лишь в Ираке, передает Би-би-си. Но, как стало известно, в своей речи перед парламентом сегодня министр постарается убедить депутатов, что нелогично бомбить боевиков в Ираке, но воздерживаться от авиаударов в Сирии.

Читайте также"Исламское государство" взяло ответственность за нападения на Синае

По данным министерства, нападение исламистов на отель в тунисском Сусе, в котором погибло 30 британских туристов, могло быть спланировано в сирийской Ракке, де-факто ставшей столицей джихадистов.

В результате атаки боевиков на отель в Сусе в пятницу погибли не менее 38 человек, по меньшей мере 30 из них - британцы. Ответственность за акцию взяла на себя группировка "Исламское государство".

Премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон ранее выразил уверенность, что одних только авиаударов по позициям боевиков может быть недостаточно.