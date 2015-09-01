Путин: для России губительны расколы

Уроки смут и революций предупреждают, насколько губительны для России расколы, заявил Владимир Путин.

"Да, в отечественной истории были и трагические страницы: уроки смут, революций, гражданской войны предупреждают, насколько губительны для России любые расколы. Убеждают, что только единство народа и общественное согласие могут привести к успеху, обеспечить независимость государств, помочь дать отпор любому могущественному и вероломному врагу", — цитирует Путина РИА-Новости.

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По словам Путина, "когда вставал вопрос о защите родной земли, поднимался весь наш (российский - ред.) народ".

Как сообщал ранее УНИАН, рейтинг Путина упал на 6%. Таким образом, согласно данным "Левада-центра", уровень одобрения деятельности президента опустился до цифр мая 2014 года и в настоящее время составляет 83 процента.

Опрос также показал негативную динамику доверия к власти. Снизился также рейтинг премьер-министра Дмитрия Медведева, упал уровень одобрения деятельности правительства РФ в целом, а также губернаторов и Госдумы.