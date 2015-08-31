Главы МВД Евросоюза обсудят миграционный кризис 14 сентября

Как отмечается в заявлении люксембургского председательства в ЕС, министры постараются "усилить европейский ответ" на наплыв беженцев, передает Би-би-си.

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Ранее в воскресенье министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус подверг резкой критике Венгрию за то, что та возвела вдоль границы с Сербией барьер из колючей проволоки. По его словам, это противоречит общим европейским ценностям.

В этом году в Европе наблюдается рекордный наплыв мигрантов. По данным ООН, с начала года границы ЕС пересекли около 300 тыс. мигрантов, в основном из стран Африки и Ближнего Востока.