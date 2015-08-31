Дочери Немцова посоветовали не "раздувать" тему убийства отца и не искать "заказчиков" в Чечне - СМИ

Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией, пишет Росбалт.

"У девушки состоялась весьма неприятная для нее беседа с бывшим близким соратником Бориса Немцова, ныне возглавляющим крупную госкомпанию. Он рекомендовал ей довольствоваться тем, что за решеткой находятся предполагаемые исполнители убийства политика, не "давить на следствие" и не "раздувать" в СМИ тему о том, что якобы существуют "заказчики" убийства, которые находятся в Чеченской республике", - говорится в сообщении.

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По словам источника, сейчас у окружения этого человека весьма серьезные неприятности с правоохранительными органами.

По версии источника, сейчас дочь Немцова почти не надеется на то, что "заказчики" убийства отца будут установлены в России, поэтому намерена добиваться международного расследования: специальной комиссией при ОБСЕ или ООН.

В свою очередь собеседник издания в правоохранительных органах полагает, что именно со стороны представителей семьи Немцова на следствие оказывается сейчас серьезное давление, которое мешает "объективной работе и установлению истины".

Тем временем, расследование в отношении арестованных за убийство Немцова близится к завершению. Судя по всему, дело в отношении них будет рассматривать военный суд, поскольку на момент совершения убийства предполагаемый "стрелок" Заур Дадаев являлся действующим служащим батальона "Север".

Как установили правоохранительные органы, после расстрела политика, 1 марта 2015 года, Дадаев и другой служащий "Севера" Руслан Геремеев (фигурант "дела Немцова") сразу прибыли в расположении батальона, который находится на окраине Грозного. До этого в Москве они официально находились в командировке. Именно 1 марта можно считать официальной датой увольнения Дадаева, поскольку в этот день он был исключен из списка служащих батальона. Однако и после этой даты он появлялся в батальоне, в частности — чтобы получить увольнительные.

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Примечательно, что Геремеев до сих пор числится бойцом "Севера": официально он сейчас находится в длительной командировке по выполнению спецоперации. В столь же длительной командировке, с сентября 2014 года по 1 марта 2015 года, он был в Москве.

По приезду из столицы все фигуранты "дела Немцова" вели себя по-разному. Так, Беслан Шаванов сразу отправил семью из квартиры в Грозном, заперся в ней и почти не выходил. Он погиб при задержании: скончался от ранений, полученных от взрыва гранаты, выпавшей из рук. Сослуживцы Шаванова до сих пор, впрочем, не понимают, как это произошло: в батальоне Беслан был инструктором по метанию гранат.

Кстати, Шаванов является одной из самых загадочных фигур в деле. Из "Севера" он уволился задолго до убийства Немцова, искал себе работу в качестве "солдата удачи", по некоторым данным, бывал в Украине. Потом впервые прилетел в Москву, а уже на следующий день, по версии следствия, стал участником убийства Немцова.

В отличие от Шаванова, Анзор Губашев (другой обвиняемый в убийстве Немцова), Руслан Геремеев и Заур Дадаев, ни от кого не прятались, спокойно передвигались по республике. Однако потом Дадаев поехал в Магас, где и был задержан 5 марта. На следующий день на его поиски отправился Губашев, которого также "перехватили" спецслужбы уже в этой республике. Губашев и Дадаев вначале дали признательные показания (которые, впрочем, отличаются друг от друга), однако потом от них отказались.