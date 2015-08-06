Дочь Немцова не верит в наказание виновных в убийстве ее отца при путинском режиме

Об этом заявила дочь оппозиционного политика Жанна Немцова, передает "Апостроф".

Отвечая на вопрос о том, будут ли наказаны заказчики преступления, она отметила: "Надежды мало, но я приложу усилия, чтобы заставить следствие работать даже в этих условиях (у меня как у потерпевшей есть определенные права). Будем использовать и международные механизмы. Я хочу знать всю правду. Будут ли все наказаны? Не уверена, что все виновные в убийстве папы будут наказаны при нынешнем режиме".

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При этом она отметила, что ничего не происходит нового, все застыло на одном месте.

"Практически собрана доказательная база по исполнителям, дальше следствие пока не идет", - добавила она, характеризуя ход расследования убийства.