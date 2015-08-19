Дочь Немцова обжаловала отказ следователей допросить Кадырова по делу об убийстве отца

Дочь Бориса Немцова Жанна обжаловала в Басманный суд Москвы отказ Следственного комитета допросить главу Чечни Рамзана Кадырова по делу об убийстве ее отца. Об этом ТАСС сообщил адвокат Вадим Прохоров.

"Сегодня мною подана жалоба, в которой мы просим суд признать незаконным и необоснованным отказ в следователя Краснова в допросе Вахи Геремеева, Алибека Делимханова, Адама Делимханова, Сулеймана Геремеева и Рамзана Кадырова. Также мы просим суд признать незаконным бездействие должностных лиц СК РФ, устранившихся от установления заказчиков и организаторов убийства", - сказал адвокат Немцовой.

Читайте такжеЗа убийство Немцова был выплачен аванс в полмиллиона рублей - СМИ

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Анна Фадеева, жалоба в суд поступила и в установленный законом срок будет назначена к рассмотрению.

Как отмечается в жалобе, Кадыров лично был знаком с обвиняемыми в убийстве Немцова - Зауром Дадаевым и Бесланом Шавановым (взорвал себя при задержании), которые долгие годы находились в его непосредственном подчинении. По мнению истицы, "учитывая характер высказываний Кадырова, а также давнюю историю его конфликта с Немцовым, глава Чечни может обладать информацией не только об исполнителях убийства, но и об организаторах и заказчиках" данного преступления.

"Об угрозах Борису Немцову со стороны Рамзана Кадырова было известно также многолетней помощнице и пресс-секретарю Бориса Немцова Ольге Тихомировой, которая дала соответствующие показания следствию 13 апреля. Также к материалам уголовного дела приобщены показания журналиста Александра Рыклина, который сам был свидетелем угроз со стороны Кадырова Немцову", - говорится в жалобе потерпевшей. Все это, считают дочь убитого политика и ее адвокат, является основанием для допроса ряда высших должностных лиц Чечни в качестве свидетелей по данному уголовному делу.

Читайте такжеНемцова убили из двух разных пистолетов

Как сообщал ранее адвокат, в СК было отправлено ходатайство о допросе шести человек, по большинству из которых был получен отказ. При этом следствие удовлетворило ходатайство о допросе еще одного жителя Чечни, которого СМИ упоминали в контексте расследования - Руслана Геремеева, местонахождение которого пока неизвестно.