Обама переименует высочайшую гору Северной Америки

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Высочайший пик Северной Америки теперь будет называться Денали, передает Би-би-си.

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Таким образом, горе будет возвращено название, данное ей коренными народами Аляски. Переименование приурочено к началу трехдневного визита Барака Обамы в северный штат.

В 1896 году гора была названа в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли, однако местные жители и чиновники не раз пытались добиться возвращения ей традиционного названия, которое в переводе означает "великий".

Как ожидается, основное внимание в ходе визита на Аляску Обама уделит вопросам изменения климата.