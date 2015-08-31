Обама переименует высочайшую гору Северной Америки
07:55, 31 августа 2015Мир
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Президент США Барак Обама сегодня официально переименует гору Мак-Кинли на Аляске.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Высочайший пик Северной Америки теперь будет называться Денали, передает Би-би-си.
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Таким образом, горе будет возвращено название, данное ей коренными народами Аляски. Переименование приурочено к началу трехдневного визита Барака Обамы в северный штат.
В 1896 году гора была названа в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли, однако местные жители и чиновники не раз пытались добиться возвращения ей традиционного названия, которое в переводе означает "великий".
Как ожидается, основное внимание в ходе визита на Аляску Обама уделит вопросам изменения климата.
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