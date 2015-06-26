На Аляске разбился экскурсионный самолет, 9 человек погибли
07:54, 26 июня 2015Мир
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Девять человек, которые находились на борту разбившегося на юго-востоке Аляски экскурсионного самолета, погибли.
REUTERS
Об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс, сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению, самолет потерпел крушение на 240-метровой скале возле озера Элла в 30 километрах от города Кетчикан.
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На борту самолета находились восемь пассажиров и пилот.
Погибшие туристы прибыли на Аляску на судне Westerdam, которое вышло в круиз из Сиэтла в субботу, 20 июня.
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