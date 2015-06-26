На Аляске разбился экскурсионный самолет, 9 человек погибли

Об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс, сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению, самолет потерпел крушение на 240-метровой скале возле озера Элла в 30 километрах от города Кетчикан.

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На борту самолета находились восемь пассажиров и пилот.

Погибшие туристы прибыли на Аляску на судне Westerdam, которое вышло в круиз из Сиэтла в субботу, 20 июня.