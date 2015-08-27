Эксперт предрек будущую военную агрессию Китая

Об этом рассказал президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас в колонке в журнале «Новое Время».

«Официально экономический рост замедлился до 7 %, но реальный показатель, по разным оценкам, составляет менее 5 %. В Поднебесной действительно испугались более ощутимого, чем ожидалось, падения. Это доказывает июльская интервенция, когда власть остановила драматическую коррекцию цен на фондовом рынке. Но затем добавилась девальвация юаня, означающая, что процесс отказа от ставки на экспорт не так успешен, как хотелось бы», - отметил эксперт.

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По словам Хааса, замедление роста КНР будет препятствовать восстановлению мировой экономики. В условиях кризиса Китай может перейти к агрессивному внешнему курсу в попытке отвлечь население от экономических проблем и недостатка политических свобод.

«Есть основания полагать, что именно этим вызваны последние действия в Южно-Китайском море. Национализм грозит стать ключевым источником власти для правящей партии, когда та не сможет больше хвастать стремительным повышением уровня жизни граждан», - объяснил эксперт.

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