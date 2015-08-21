Германия может отказаться от Шенгена - ВВС

Решение приостановить действие соглашения вызвано кризисом с большим наплывом мигрантов, сказал министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер, сообщает ВВС Украина.

По его словам, Шенгенское соглашение окажется под угрозой срыва, если страны ЕС не начнут принимать у себя больше беженцев из районов конфликтов.

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"Не хочу критиковать в интервью своих коллег и соседей, но, конечно, Великобритания имеет здесь особую роль, поскольку она не входит в Шенгенскую зону. Но все страны ЕС должны осознавать свою ответственность", - сказал министр.

Как отмечается, Германия ожидает в этом году принять 800 тысяч просителей убежища.

Более половины всех мигрантов, прибывающих в Европу из Африки и Ближнего Востока, направляющихся в Германию.

Македония провозгласила чрезвычайное положение в связи с кризисом с небывалым наплывом мигрантов.