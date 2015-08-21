Нападающий поднял стрельбу в поезде во Франции - BBC
Вооруженный нападавший поднял стрельбу в скоростном поезде во Франции, ранив трех пассажиров, прежде чем его взяли под контроль другие пассажиры.
Об инциденте, который произошел в поезде, который ехал из Амстердама в Париж, сообщила французская железнодорожная компания SNCF, передает BBC Украина.
Инцидент произошел на скоростном поезде возле города Аррас на севере Франции. Злоумышленника арестовала полиция города.
Сообщают, что среди раненых - французский актер Жан-Юґ Анґлад.
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Министерство внутренних дел Франции заявило, что на место инцидента выехал министр Бернар Казньов.
"Ситуация под контролем, пассажиры в безопасности. Поезд остановился, и на место прибыли сотрудники чрезвычайных служб", - сообщила через Twitter компания-оператор скоростного сообщения Тhalys.