Окружение Путина начало междоусобную войну - Bloomberg
Борьба во внутреннем круге Путина тормозит принятие решений, санкции сжимают экономику все сильнее. Пока Путин сконцентрирован на международной политике, конфликтующие группы интересов сражаются за влияние.
Борьба во внутреннем круге Путина тормозит принятие решений, санкции сжимают экономику все сильнее. Пока Путин сконцентрирован на международной политике, конфликтующие группы интересов сражаются за влияние.
Об этом рассказали пять близких к Путину источников Bloomberg.
Одна из групп, которая состоит из окружения Дмитрия Медведева, взволнована отчуждением России от глобальной финансовой системы, говорят источники. В то же время, группа силовиков и глав госкомпаний, таких как возглавляющий Роснефть Игорь Сечин, жаждут усиления государственного контроля над экономикой.
"Продолжительные противоречия между пропутинскими кланами разгорелись до состояния войны. Элиты сражаются за сокращающийся запас ресурсов", - заявил Станислав Белковский, бывший кремлевский советник времен первого президентского срока Путина.
Спикер Путина Дмитрий Песков опровергает наличие любых серьезных споров в окружении президента РФ.
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История, связанная с арестом миллиардера Владимира Евтушенкова, чью компанию Башнефть пытаются национализировать, очень похожа на то, что в свое время произошло с Михаилом Ходорковским. Как утверждают источники, Евтушенков тесно связан с Медведевым и находится в конфликте с силовым блоком во власти и, в частности, с Сергеем Ивановым, главой администрации президента РФ.
Как утверждает Ольга Криштановская, социолог из Академии наук России, состояние Евтушенкова сократилось на 70% с начала года.
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Источники Bloomberg отмечают, что тупик, в который заходит конфликт между госсектором и частным бизнесом, делает практически невозможным воплощение политик, необходимых для выхода из рецессии и приспособления к санкциям.
Поскольку вопросы, связанные с Украиной занимают очень много времени Путина, Сечин и подобные ему путинские лоялисты пытаются компенсировать потери от санкций путем расширения своей власти на ключевые секторы экономики, говорит Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы в Москве.
Когда Путин пришел ко власти в 1999 году, госкомпании распоряжались 30% экономики, согласно данным BNP Paribas SA, сейчас им пренадлежит больше половины.