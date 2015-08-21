Названа самая высокооплачиваемая актриса мира

Лоуренс заняла первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис мира по версии журнала Forbes.

За последние 12 месяцев 25-летняя актриса заработала 52 млн долларов.

Далее следует Скарлетт Йоханссон с 35,5 млн.

На третьем месте - сыгравшая роль Меган в фильме "Девичник в Вегасе" Мелисса Маккарти– 23 млн долларов.

Чтобы подсчитать доходы звезд, Forbes учитывает их гонорары, а также поступления от спонсорских контрактов и собственных бизнес-предприятий. Данные оцениваются с 1 июня 2014-го по 1 июня 2015 года. В совокупности участницы рейтинга заработали в отчетный период $281 млн – на $660 млн меньше, чем самые высокооплачиваемые актеры.

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В этом месяце Forbes уже называл самых высокооплачиваемых актеров.

Лидером рейтинга третий год подряд стал звезда фильма "Железный человек" Роберт Дауни-младший. Доход, полученный актером в период с июня 2014 года по июнь 2015 года, Forbes оценил в 80 миллионов долларов.

Далее идут Джеки Чан (50 млн) и Вин Дизель (47 млн долларов).

Как сообщал УНИАН, в списке самых богатых женщин России по версии журнала первое место заняла Елена Батурина.