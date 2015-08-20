Названа богатейшая женщина России

Батурина в третий раз возглавила список 50 богатейших женщин России по версии журнала Forbes.

Состояние Батуриной журнал оценил в $1 млрд, год назад ее капитал оценивался в аналогичную сумму.

На втором месте Наталья Луценко, которая вместе с супругом контролирует крупнейшего в России производителя растительных масел ГК «Содружество». Ее состояние оценено в $550 млн.

На третьем - заместитель гендиректора и миноритарий группы «Таиф» Гузелия Сафина с состоянием в $430 млн.

Читайте такжеЗаявления Лужкова о Севастополе Луценко считает достойными возбуждения уголовного дела

На четвертом месте - совладелец завода «Прогресс», выпускающего «Фрутоняню» Ольга Белявцева, чье состояние оценивается в $400 млн, а также директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с капиталом в $375 млн – она заняла пятую строчку рейтинга.

Как сообщал УНИАН, семья Ротенбергов перестала быть самой богатой семьей России по версии журнала.