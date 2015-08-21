В столице Таиланда прошла траурная церемония по жертвам взрыва (фоторепортаж)

На церемонию у индуистского храма Эраван пришли представители различных религий, среди них были премьер-министр Таиланда и губернатор Бангкока, передает Би-би-си.

В понедельник в результате взрыва у храма Эраван в центральном, весьма оживленном районе Бангкока Чидлом, в непосредственной близости от престижных отелей и магазинов, погибли 20 человек, в том числе девять иностранных граждан.

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Ни одна из радикальных группировок пока не взяла на себя ответственность за эту акцию.

Следователи считают, что главный подозреваемый мог покинуть Таиланд в первые часы после взрыва.