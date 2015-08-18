МВД Таиланда уточнило количество жертв в результате теракта в Бангкоке

Об этом говорится в специальном заявлении, размещенном на интернет-сайте министерства, передает РИА Новости.

По официальным данным, в результате теракта погибли 20 человек, 12 из них — на месте, еще 8 человек скончались в больницах от полученных ранений, говорится в заявлении. Число раненых составляет 123 человека, сообщает МВД.

Ранее официально погибшими считались 19 человек.

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Официальные цифры основаны на статистике, собранной бангкокским Центром чрезвычайной медицины, входящим в систему МВД Таиланда. Цифры еще могут уточняться в течение дня во вторник, говорится в документе.

Опубликованные ранее СМИ сообщения о 27 и 23 погибших пока не считаются подтвержденными официально, также говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, мощный взрыв произошел в столице Таиланда на перекрестке Ратчапрасонг в деловой и туристической части города в непосредственной близости от крупных магазинов и главного индуистского святилища.