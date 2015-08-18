Установлена личность подозреваемого в организации теракта в Таиланде
09:21, 18 августа 2015Мир
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Установлена личность подозреваемого в организации взрыва в Бангкоке.
Reuters
Об этом заявил премьер-министр Прают Чан-Оча, передает Reuters.
«Сегодня есть подозреваемый, который появился на видео с камер, но это еще не точно. Мы ищем этого парня», - сказал он.
По словам премьера, подозреваемый может являться членом антиправительственной группы с северо-востока Таиланда.
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По официальным данным, в результате теракта погибли 20 человек, 12 из них - на месте, еще 8 человек скончались в больницах от полученных ранений. Число раненых составляет 123 человека.
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